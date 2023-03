Sos caro-bollette L’Ortignola alza il tiro: "Il Comune si muova o aumentiamo i prezzi"

I rincari energetici spingono la piscina dell’Ortignola a valutare un aumento delle tariffe per gli utenti. Il rischio è stato evocato ieri da Paola Lanzon, presidente di Deai e di SportUp (rispettivamente gestore dell’impianto intitolato a Enrico Gualandi e società che organizza i corsi e le attività), da tempo in pressing sulla Giunta per ottenere ristori e un riequilibrio del piano economico-finanziari della concessione pubblica per la gestione dell’impianto. "Ci chiediamo quale sia l’intenzione del Comune – ragiona Lanzon, affiancata in conferenza stampa da Riccardo D’Ambrosio, direttore dell’impianto –. Siamo a conoscenza del fatto che in più di una occasione la società concessionaria Ortignola ha sollecitato l’amministrazione a intervenire, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Deve essere ben chiaro che, senza alcun aiuto straordinario da parte del pubblico, la sola ancora di salvezza sarà quella di crescere i prezzi, pur consapevoli che questa ‘soluzione’, da sola, non sarà comunque sufficiente". Un ragionamento, quello di ritoccare le tariffe, che pare essere cominciato ormai da tempo. "Stiamo già valutando le proposte di aumenti per le singole attività, cercando di prestare attenzione quanto più possibile alle necessità degli utenti e delle famiglie, per cui spesso sport non significa esclusivamente svago ma anche salute – riferisce...