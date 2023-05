"Sostenere chi ha perso il lavoro"

"Sostenere le lavoratrici e lavoratori impossibilitati a lavorare, che oltre a subire danni materiali, rischiano di perdere salario e contributi".

Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil locali, che si dicono impegnati ormai da giorni a "garantire che nessuno metta a rischio la propria sicurezza e salute continuando a lavorare laddove le condizioni non lo consentano". Oltre all’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione (Cassa integrazione e Fondo d’integrazione salariale), secondo i sindacati "va garantita adeguata copertura anche alle lavoratrici e lavoratori che vivono condizioni lavorative precarie e nei settori più colpiti come il turismo e il settore agricolo, dove le conseguenze saranno di lungo termine. Sarà quindi necessario – proseguono – attivare misure di copertura straordinarie per salvaguardare tutte le tipologie di lavoro". Cgil, Cisl e Uil si dicono infine "al fianco anche delle persone anziane, che si trovano isolate e che hanno bisogno di assistenza specifica. Nel ringraziare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, forze dell’ordine, protezione civile, vigili del fuoco, volontari impegnati ad affrontare questa difficile situazione – concludono i sindacati –, invitiamo a segnalarci tutte le problematiche che si stanno verificando sui luoghi di lavoro".