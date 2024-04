Strade da ripristinare post alluvione. Approvati tre progetti esecutivi, interventi per 45mila euro

Tre diversi interventi per una spesa totale di 45mila euro coperta dai fondi della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Piazzata una toppa sulle situazioni di emergenza, e in attesa della maxi-operazione di messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno, il Comune prova ad accelerare nella sistemazione delle strade danneggiate dall’alluvione dello scorso maggio.

In questi giorni, la Giunta ha infatti approvato i primi progetti esecutivi di manutenzione straordinaria, redatti da Area Blu, per rendere di nuovo percorribili senza rischi alcune arterie (collinari e non solo) interessate da frane, smottamenti e dissesti del manto di asfalto. Si parte con 10mila euro necessari al ripristino della scarpata e alla sistemazione del rivale con ricompattazione del terreno smottato, pulizia e risagomatura del fosso che raccoglie le acque in superficie in via Mezzocolle.

Una somma analoga è stata stanziata per la vicina via Morine, siamo tra Linaro e Ponticelli. In questo caso, il progetto consiste nel rifacimento di un fosso per la raccolta delle acque superficiali e del tratto stradale dissestato, al fine di convogliare l’acqua per lo scolo ed evitare che lo scorrimento dato dalle attuali infiltrazioni danneggi la strada.

Destinati invece 25mila euro a via Rampe di San Prospero, nell’omonima frazione cittadina, zona colpita dallo straripamento del fiume che in alcuni punti ha rotto l’argine allagando la strada, case e campi nelle vicinanze. Questo progetto consiste nel potenziamento di un tratto di fognatura esistente e nell’asfaltatura di un tratto ghiaiato di strada.

In tutti e tre i casi, l’obiettivo messo nero su bianco dalla Giunta è quello di "procedere in tempi brevi all’esecuzione dei lavori – recitano le delibere di approvazione dei progetti esecutivi –, allo scopo di tutelare la fruibilità del percorso stradale da parte dei residenti e del traffico urbano ed extraurbano, garantendo la sicurezza".

Proprio per arrivare alla stesura dei progetti di cui sopra, nelle scorse settimane Comune e Area Blu avevano annunciato l’avvio di una serie di indagini (sondaggi e prove sul posto e in laboratorio) per analizzare il suolo in profondità per conoscerne la sua stratigrafia e la valutazione delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche.

Un lavoro, quello, propedeutico alla progettazione degli interventi nelle zone interessate dalle frane e dei vari smottamenti, per il quale è stato firmato un contratto da 70mila euro con il geologo Carlo Berti Ceroni, al quale sono stati affidati i servizi di architettura e ingegneria per sopralluoghi, valutazioni preliminari, monitoraggi relative ai movimenti franosi.

Attraverso un ulteriore provvedimento, Area Blu ha invece affidato i servizi attinenti alla progettazione, all’analisi di fenomeni franosi e alla direzione operativa dei lavori (limitatamente agli aspetti specialistici) al geologo Fabrizio Fabbri per un importo complessivo del contratto stimato al momento in 39mila euro.

I fondi per la sistemazione delle strade, il Municipio li ha già pronti. Le risorse sono infatti quelle sbloccate dall’ordinanza firmata lo scorso novembre dal commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Figliuolo. Solo per quanto riguarda le strade in collina, oltre ai 10mila euro per via Morine e ad altrettanti per via Mezzocolle, questo il quadro dei finanziamenti: via Lola 505mila euro; via Pieve Sant’Andrea 580mila euro; via Ghiandolino-Tenni 178.500; via Pediano 216mila euro; via Ponticelli Pieve 301mila euro; via Goccianello 30mila euro; via Montecatone 15mila euro; via Sellustra 40mila euro.