Stravallata benefica Donato uno spirometro

Un nuovo dono targato StraVallata per la Casa della Comunità ‘Vallata del Santerno’ di Borgo Tossignano. Si tratta di uno spirometro portatile, del valore di oltre 2mila euro, che si aggiunge alla lunga lista di obiettivi centrati nel tempo dalla camminata solidale.

"Promuovere il benessere e la salute dei cittadini. Questo è l’obiettivo che ci poniamo di raggiungere con la StraVallata – hanno spiegato Gigliola Poli e Anna Maria Randi, organizzatrici dell’evento durante la cerimonia di consegna del dispositivo –. La strumentazione è stata acquistata grazie alla generosità dei partecipanti". Non solo. "Spazio alla mano tesa da parte delle associazioni di Casalfiumanese e dei volontari di Borgo Tossignano impegnati nei festeggiamenti dei 400 anni della Festa della Polenta – continua –. Senza dimenticare alcune aziende del territorio ed i circoli Pd di Borgo Tossignano e Casalfiumanese". Soddisfatto Andrea Rossi, direttore generale dell’Ausl: "Fino a pochi anni fa per fare un esame spirometrico occorreva recarsi in ospedale – sottolinea –. Oggi con uno strumento di così piccole dimensioni è possibile portare le prestazioni più vicine ai luoghi di vita dei cittadini. Le Case della Comunità hanno proprio questo compito". Sulla stessa lunghezza d’onda Sabrina Gabrielli, responsabile del presidio di vallata: "Questo gesto rappresenta in pieno quello che è il valore aggiunto dell’intera comunità – analizza -. Il progetto delle Case delle Comunità vuole dare una risposta al bisogno sanitario e sociale del cittadino, vicino al luogo in cui si vive".

m. g.