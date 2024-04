Tanti auguri a Ileana Montanari. Il suo compleanno in famiglia

Altra neocentenaria a Castel San Pietro. A festeggiare il secolo di vita è Ileana Montanari che martedì ha spento le candeline insieme alla sua famiglia. C’erano il figlio Alberto, la nuora Brunella e il nipote Andrea, cui è molto affezionata. Per l’occasione Montanari ha ricevuto anche la visita dell’assessore comunale Giuliano Giordani che le ha consegnato un mazzo di fiori a nome del sindaco Fausto Tinti e dell’amministrazione di Castel San Pietro.

"È ancora in forma e autosufficiente – sottolineano i familiari della signora Ileana – e legge il

giornale tutti i giorni". Nata a Bologna il 9 aprile del 1924, per la maggior parte della sua vita ha abitato a Castelmaggiore, mentre da 31 anni vive in città con la sua famiglia. Da giovane aveva lavorato come impiegata e dopo il matrimonio, nel 1943, è diventata casalinga. A lei gli auguri anche da parte della redazione del Carlino.