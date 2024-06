TeaPak premiata negli Stati Uniti da Redi Index

A fine maggio l’azienda imolese TeaPak è stata premiata a Washington DC, negi Stati Uniti, alla cerimonia per l’assegnazione del Redi Index Awards 2024, organizzata dalla Religious Freedom & Business Foundation. Il Religious Equity, Diversity & Inclusion (Redi) Index è un sondaggio di benchmarking utilizzato dalle aziende per monitorare i propri progressi nell’abbracciare la libertà di espressione religiosa e di credo come parte dell’impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione sul posto di lavoro.

Secondo il nuovo rapporto della Religious Freedom & Business Foundation, quasi l’86% delle aziende Fortune 500 fa dell’inclusione religiosa parte dei propri obiettivi di diversità, la percentuale più alta degli ultimi cinque anni. Il rapporto “Corporate Religious Equity, Diversity & Inclusion Index and Monitor” per il 2024 afferma che 429 delle 500 aziende Fortune menzionano o illustrano la religione come parte del loro impegno per la diversità – più del doppio delle 202 aziende che lo hanno fatto nel 2022 e quasi il doppio delle 219 che lo hanno fatto l’anno scorso. Comprovata integrazione e rispetto reciproco delle diverse culture e religioni dei dipendenti, questo è ciò che sta alla base dell’impegno quotidiano per la diversità, l’equità e l’inclusione sul posto di lavoro che TeaPak mette in atto ormai già da diversi anni.

"L’unicità e l’autenticità di ognuno dei nostri dipendenti alimentano l’energia e la passione che ci permettono di fare il nostro lavoro nel modo in cui lo facciamo. Anche se questo è il terzo anno consecutivo in cui TeaPak viene premiata con il Redi Index Award, vedere il nostro nome tra i grandi attori e stakeholder mondiali è sempre motivo di onesto e umile orgoglio, come riconoscimento per ciò che facciamo ogni giorno per migliorare il mondo", spiega Andrea Costa, Ceco & Co-Founder di TeaPak.