‘The Twisters’ al Blues Festival

Viaggia a gonfie vele, e a suon di consensi, la programmazione del Bubano Blues Festival di scena alla sala civica di via Lume nella frazione mordanese. Martedì 28 gennaio, dalle 21, sarà la volta della blues band ‘The Twisters’ insieme alla brava Alice Violato. Un altro bel colpo per gli organizzatori di una rassegna che, nel tempo, è diventata un riferimento. Come da tradizione, poi, la serata di musica dal vivo sarà anticipata dalla gustosa ‘Cena Blues’ a base di pesce con inizio alle 19.30 (prenotazione ai numeri 331.3382041 – 333.4989269).