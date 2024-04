Torna la Sagra della Cuccagna. Quattro anni dopo, che domenica

di Mattia Grandi

È iniziato il conto alla rovescia per la Sagra della Cuccagna di Sassoleone. L’evento, che torna dopo un’assenza forzata di quattro anni tra pandemia e alluvione, animerà il cuore della frazione casalese questa domenica, a partire dalla tarda mattinata. Una splendida sinergia organizzativa alimentata dalla Proloco e dalla Polisportiva Sassoleone 2015. Dallo splendido colpo d’occhio dell’esposizione di auto d’epoca lungo le strade dell’abitato al mercatino di prodotti artigianali con le eccellenze alimentari della zona e i manufatti originali di tanti hobbisti e commercianti. Stand gastronomico in funzione dalle 11.30 con specialità a base di piadina, salumi e formaggi. Il clou nel pomeriggio in Piazza del Leone. Microfono tra le mani di Nearco con ospiti come il comico musicale Andrea Poltronieri e, per i più piccoli, il mago Mario tra giochi di prestigio del suo show ‘Magicando’. Al centro della manifestazione ci sarà, manco a dirlo, l’attesa cronoscalata al palo con sessioni dedicate a bambini e adulti. Quest’ultima, articolata in due manche, darà forma alla speciale classifica che decreterà il vincitore della sagra. Il palo della Cuccagna, ricavato da un unico tronco di abete, misura oltre 15 metri ma nella prova riservata ai giovanissimi farà testo un’altezza massima di 7. Già da una settimana la grande pertica domina il cuore pulsante della frazione ed è a disposizione di chiunque voglia provare l’ebrezza della salita. I concorrenti, dotati di appositi imbraghi di sicurezza, dovranno cercare di arrampicarsi impiegando il minor tempo possibile e con qualsiasi tecnica. Le più gettonate? Camminata e abbracciata con rilevamenti cronometrici davvero interessanti e che, per i migliori protagonisti, restano addirittura sotto ai 12 secondi. Epilogo dedicato alla dolcezza con il lancio dei gustosi zuccherini dalle finestre e dai balconi delle abitazioni affacciate sulla piazza. Più di un quintale di biscotti, preparati dai volontari della Proloco secondo un antico rituale che unisce diverse generazioni di sassoleonesi, in vendita per sostenere la realizzazione di un appuntamento che bagna le radici nella storia della comunità. Alcune fonti, infatti, risalirebbero nientemeno che al 1882. Un patrimonio della tradizione capace di miscelare cultura e divertimento che ha un posto di rilievo nel calendario delle attrazioni di piazza del circondario imolese.