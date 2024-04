Tornano i video dedicati ai luoghi poco noti

È in arrivo oggi un primo assaggio della terza edizione di ‘Castello e Dintorni’, la seguita serie di video ideata e realizzata da Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi dell’associazione Terra Storia Memoria con l’intento di valorizzare luoghi storici e naturalistici poco noti o dimenticati.

Nel corso di questo ‘numero zero’, i due autori si sono recati in una villa settecentesca in stato di abbandono e, mentre scorrono le immagini dei suoi affascinanti affreschi ed elementi architettonici, purtroppo in rovina, ci anticipano a grandi linee cosa vedremo nei 12 nuovi video di tre minuti ciascuno di questa nuova serie, che saranno messi online per 12 settimane ogni venerdì, a partire dal 19 aprile, sul canale YouTube del Comune di Castel San Pietro Terme www.youtube.com/user/comunecspt .

"Andremo alla ricerca dei vari castelli che erano presenti attorno a Castel San Pietro a partire

dall’anno Mille fino a tutto il Medioevo – spiegano Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi -. Molti di questi castelli non esistono più, di alcuni restano solo mura diroccate, di altri solo tracce sui muri di edifici più moderni. Queste fortificazioni facevano parte della linea difensiva del confine orientale bolognese. Forse non tutti sanno che Castel San Pietro è sorto dopo la distruzione di un altro castello: Castello dell’Albore... E vi racconteremo anche la storia di un castello nelle cui vicinanze è nato un personaggio famoso…".

Nell’attesa di saperne di più fanno sapere dal Comune, si possono vedere (o rivedere) i 24 video delle prime due serie, pubblicate nel 2022, alcuni dei quali hanno superato le mille visualizzazioni.