Tornano le Feste dei quartieri A Sasso Morelli, Sesto, in centro fra merende, giochi e laboratori

Dopo il picco estivo, riprenderanno in settembre le feste dei quartieri delle frazioni. Il primo settembre l’appuntamento è a Sasso Morelli una comunità in movimento. Alle 17 il ritrovo al centro sociale della frazione con il racconto dell’esperienza Pedibus, le letture per bambini e la merenda comunitaria. Alle 18.30, presentazione progetto ciclabile Sasso Morelli-Imola.

Nella stessa giornata tocca a Sesto Imolese, con un incontro dal titolo ‘750 anni di storia’: alle 16.30 ritrovo al centro sociale Tarozzi con letture animate e laboratori per bambini, merenda, giochi in collaborazione con la parrocchia, aperitivo comunitario e a seguire passeggiata alla scoperta della simbologia di Sesto Imolese. Alle 20 al Palinsesto, proiezione del docufilm ‘Raccontiamoci’.

InTrecci di Comunità, Festa dei Quartieri e delle Frazioni è una festa diffusa che coinvolge luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività, per un pubblico di piccoli e grandi. L’obiettivo della festa è ri-scoprire il valore dello stare insieme, sviluppare convivialità e rafforzare legami di prossimità e solidarietà tra gli abitanti dello stesso quartiere e frazione. Un palinsesto partecipato nei quartieri e nelle frazioni, promosso dal Comune in collaborazione con Nuovo Circondario Imolese, Asp-Equipe Costruire Comunità, Ancescao e realizzato insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, associazioni e cittadini.

Il 15 settembre ci si sposta in centro con gli incontri in centro; il ritrovo sarà alle 17.30, al centro sociale Tiro a Segno con merenda comunitaria e giochi. Poi visita alla mostra fotografica ‘La Casa dei Giochi si racconta’, allestita al Nido Scoiattolo, in collaborazione con l’associazione Amici dello Scoiattolo. In programma anche ‘A scuola di bocce al centro sociale Bocciofila e pic nic on the Rocca libero.

Al centro sociale Campanella arriva, nello stesso giorno, ‘A scuola di gentilezza’: alle 16.30 ritrovo al centro sociale con merenda comunitaria e laboratorio ‘Sassi della gentilezza’. Poi presentazione del progetto gentilezza per i piccoli dagli 0 ai 6 anni, campi aperti, apericena e musica. A, sempre il 15 settembre, anteprima delle Zoliniadi: alle 18 ritrovo al centro sociale con tombolata e piadina per tutti. Il 16 settembre infine ritrovo alle 17 al centro sociale La Stalla, con tornei multisport attorno allo skate park, visita al ‘Bosco dei nuovi nati’ e apericena comunitaria.