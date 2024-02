Tosa, Acque e variante. Gp, messi in vendita altri 17mila biglietti

Gran Premio di Formula uno, aperta la prevendita per cinque tribune in settori chiave e spettacolari dell’autodromo, vale a dire Tosa, Variante Alta e Acque Minerali.

La prevendita è già partita lo scorso 4 dicembre ed è definita al momento soddisfacente.

Nel dettaglio le tribune che sono state messe in vendita per un totale di quasi 17 mila posti sono: Gresini – Variante Alta 4, Tribuna Acque Minerali 4 e 5, Tribuna Tosa 2 numerata e Tribuna

Villeneuve 3 numerata.

"Il ritorno di Imola dopo un anno di assenza forzata nel Campionato del Mondo di Formula 1 è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati come si evince dalla campagna promozionale iniziata prima di Natale – commenta Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia –: da qui la volontà di mettere a disposizione altri posti di tribuna per la gara di maggio, che costituirà la prima delle due tappe italiane, convinti di ottenere il gradimento di chi vorrà assistere a questo imperdibile spettacolo dal vivo".

Per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini "il Gran Premio segnale forte della ripartenza dopo l’alluvione. Come Regione abbiamo fortemente voluto il ritorno della Formula 1 a Imola, un appuntamento centrale del ricchissimo calendario di eventi sportivi dell’Emilia-Romagna – ha detto – . Quest’anno il Gran Premio si arricchisce di ulteriori profondi significati: il ricordo di un campione amatissimo come Ayrton Senna e un segnale di ripartenza forte nella Romagna colpita dall’alluvione".

L’evento è centrale, ovviamente, anche per il sindaco di Imola, Marco Panieri: "Siamo al lavoro, con ancora più passione, perché il Gran Premio a Imola sia un grande momento di ripartenza e di rilancio per tutta l’Emilia-Romagna dopo le alluvioni del 2023, che portarono all’annullamento di quell’edizione – dice il primo cittadino -. Siamo pronti per mettere in pista un grande evento, che sappia accogliere nel migliore dei modi la marea di appassionati, che amano il nostro circuito. Vogliamo che sia una festa di orgoglio e promozione per tutto il Made in Italy, l’Emilia–Romagna e Imola. Per questo, continuiamo negli investimenti programmati nell’impianto e predisporremo un ricco calendario di eventi collaterali, anche nel centro storico, tenendo vivo il ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, a 30 anni dalla loro scomparsa".

I biglietti in prevendita si possono acquistare sul sito www.autodromoimola.it.

In questo momento nel circuito sono in corso lavori propedeutici per la stagione, finanziati da Formula Imola per un costo di circa 250mila euro. Si sta in particolare lavorando su parti esterne al tracciato rimpiazzando il cemento con ghiaia per risolvere il problema dei ’track limits’, per azzerare le polemiche legate appunto all’eventuale superamento dei confini della pista che lo scorso anno ha caratterizzato diversi Gran premi.

Il Con.Ami aveva dato il via libera anche a un altro pacchetto di lavori da quasi 250mila euro (più Iva) per rifare il look alle tribune centrali dell’Autodromo, rimettere in sesto la torre all’ingresso del circuito e sistemare i servizi igienici del museo Checco Costa.