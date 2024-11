Tour Music Fest, la rapper Trama in finale

C’è anche la talentuosa rapper imolese Arianna Canè, in arte Trama, tra i finalisti del Tour Music Fest 2024. L’appuntamento, considerato il più grande music contest di Europa, si svolgerà a San Marino dal 24 novembre al 1° dicembre e sarà presieduto da Beppe Vessicchio e Kara DioGuardi. Trama, dopo aver brillantemente superato le Live Audition, salirà sul palco dell’Auditorium Little Tony il 27 novembre per la finale nazionale della categoria Rapper. Tappa obbligata per centrare il lasciapassare per l’epilogo continentale del Tour Music Fest, in programma qualche giorno dopo sempre a San Marino davanti agli occhi di esperti come Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli e Paola Folli. Ma anche al cospetto di Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tante altre star di fama internazionale. Su oltre 28mila artisti provenienti da tutta Europa, selezionati durante il tour delle Live Audition che ha toccato ben 12 paesi europei, la 27enne Trama ha già raggiunto una qualificazione importante. La finale nazionale, infatti, è l’anticamera per sognare quel montepremi composto da una borsa di studio presso il Berklee - College of Music di Boston, dalla produzione di un singolo e da un contratto di sponsorizzazione di 10mila euro da investire nella propria musica. La rapper imolese, già protagonista al CantaRio di Castel del Rio quest’estate, ha convinto la commissione artistica del Tour Music Fest con il suo talento e la sua determinazione.

Mattia Grandi