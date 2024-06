Trovato con la droga. Arrestato un 19enne

Gli agenti della polizia del commissariato di Imola hanno arrestato un giovane tunisino classe 2005 per spaccio di stupefacenti nella notte tra martedì e mercoledì. Il tutto è scaturito da una segnalazione in piazza Bianconcini, dove un cittadino aveva segnalato una lite in corso intorno alla mezzanotte. Tuttavia, al loro arrivo sul posto, gli agenti non hanno trovato nulla di sospetto. Mentre effettuavano i controlli sono però stati attirati da un rumore proveniente da via Zappi. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un’auto ribaltata con una ragazza ferita a bordo, che ha riferito di essere stata urtata da un’altra vettura. Una volta aiutata la giovane, in attesa dei soccorsi, è intervenuta la pattuglia della polizia locale per gestire il traffico nelle varie direzioni.

Durante l’intervento però una Mercedes Classe B, con due uomini a bordo, ha tentato di procedere dritto nonostante l’intervento in corso per risolvere l’incidente. Gli agenti hanno spiegato loro che non era possibile andare avanti a causa della situazione e degli accertamenti in corso, ma i due hanno continuato a insistere. Sospettando qualcosa, gli agenti hanno richiesto i documenti e hanno scoperto che entrambi avevano precedenti per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Dopo aver messo in sicurezza la ragazza e aver regolato il traffico, gli agenti sono tornati in ufficio con i due uomini per una perquisizione più dettagliata. Durante la perquisizione, nelle tasche del conducente non è stato rinvenuto niente.

Al contrario, in quelle del giovane tunisino 19enne a bordo nel posto del passeggero, sono state trovate nove palline di droga: nello specifico, 6 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina, entrambe le sostanze divise in pacchetti. In aggiunta, è stato trovato un bilancino e circa duecento euro in contanti. Il ragazzo è inoltre risultato senza fissa dimora. Per tutti questi motivi, il giovane è stato arrestato e il mattino successivo è stato processato per convalidare l’arresto. Attualmente è in attesa di espulsione in Tunisia a causa della sua irregolarità: giunto in Italia nel 2023 da Lampedusa, il ragazzo non ha infatti mai regolarizzato la sua posizione.

Così è stato trasferito al Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bologna), dopo che il giudice aveva emesso il nulla osta per la sua espulsione. Ora quindi è atteso il suo rimpatrio in Tunisia.