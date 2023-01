Tutto cominciò con l’Hotel Olimpia

Sessant’anni fa, i coniugi Bassi acquistano l’Hotel Olimpia: nel 1963 comincia una delle storie più longeve della ristorazione imolese. L’albergo cresce rapidamente, ma il richiamo della pista è troppo forte, e nel 1968 Franco e Ondina prendono in gestione il ristorante dell’Autodromo. Per loro sono i "quarant’anni più belli". La favola (con anche due anni di gestione del ristorante dell’Ippodromo di Bologna), termina nel 2008. E’ quello l’anno dell’Antico Tre Monti, tra i posti prediletti per le scorribande mangerecce sui colli imolesi.