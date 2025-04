"Tutto tranquillo, forse fin troppo"

"Non ho niente da dire su come si sta a Fontanelice, se non che io qua sto benissimo". Bruno Dalprato non si perde in discorsoni e parole, arrivando dritto al punto. Per il residente fontanese, infatti, il paese è un bel posto in cui vivere e condurre una vita tranquilla. Forse, a volte, anche fin troppo tranquilla.

"Non avverto nemmeno l’esigenza di dover fare qualche segnalazione da fare su cosa non funzioni qui e non solo perché secondo me va tutto bene – sostiene il cittadino –, ma anche perché la quotidianità è talmente statica che non succede praticamente mai niente di eclatante da prendere in considerazione" conclude.