Un 25 aprile tra natura e sport

Una passeggiata tra i magnifici castagni di Sassoleone per festeggiare il 25 aprile. L’idea è venuta allo staff della Polisportiva Sassoleone 2015 e alla Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, in collaborazione con la Pro Loco della frazione casalese, per trascorrere una giornata nella natura. Ritrovo alle 8.45 agli impianti sportivi con l’esperto Gianni Neto delle Gam. Alle 9.30 la partenza lungo il tragitto. Un paio d’ore di camminata poi il rientro per gustare il pranzo. Info al 3470129086 e 3391569559.