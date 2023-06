Un aiuto da Sport al centro In campo 53 società e centinaia di bambini

Dal basket alla scherma, passando per calcio, equitazione, baseball e tanto altro: ben 40 discipline diverse tutte da provare per un totale di 53 società in vetrina. Sono i numeri, come al solito imponenti, della nuova edizione di ‘Sport al centro’. L’evento, organizzato dal Comune e pensato per i più piccoli, scenderà di nuovo in campo domenica 4 giugno. E per l’occasione schiererà anche due iniziative di sostegno concreto alle realtà colpite dall’alluvione.

Giunto alla sua 22esima edizione, e dedicato anche quest’anno alla memoria di Domenico Dadina, storico funzionario dell’Ufficio Sport del Comune scomparso nel 2015, ‘Sport al centro’ animerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 il parco delle Acque Minerali, coinvolgendo anche lo stadio Romeo Galli e la piscina Ruggi. La tradizionale sfilata degli sportivi accompagnati dalla banda musicale cittadina partirà alle 9.30 da piazza Gramsci diretta allo stadio, dove i saluti istituzionali apriranno ufficialmente la manifestazione.

Come accennato, saranno presenti due iniziative il cui intero ricavato sarà devoluto a sostegno del territorio: una lotteria di raccolta fondi promossa da Auser con tanti ricchi premi donati da esercizi pubblici, aziende e privati (con doppia estrazione, una alle 12 e l’altra alle 17.30) e una vendita di prodotti alimentari targati Dulcis Café (torta degli sposi), Manuinpasta (garganelli senza glutine) e Laboratorio Plasir (biscotti).

"Un’occasione per vivere una giornata di comunità e socialità, oltre ad avvicinare i più piccoli allo sport e nel contempo essere vicini e sostenere le persone così duramente colpite dall’alluvione – è la presentazione del sindaco Marco Panieri, che in Giunta ha tenuto per sé la delega allo Sport –. La nostra amministrazione, dall’inizio del mandato, ha investito oltre 300mila euro di risorse comunali per la manutenzione di palestre e impianti sportivi, oltre all’installazione di quattro palestre all’aperto e presentato molti progetti a fondi Pnrr in ambito sportivo. Questo perché vogliamo dare valore all’immenso patrimonio che Imola possiede e perché lo sport rappresenta un tratto distintivo di identità, di educazione e di salute che riteniamo fondamentale".

Ritirando la cartolina di partecipazione allo stand dell’organizzazione, nella zona della fontana Ottagonale, è possibile raccogliere per ogni sport provato un timbro. Al raggiungimento di dieci timbri, riconsegnando la cartolina allo stand, si riceve un piccolo gadget. Disponibili punti ristoro all’interno dell’area evento e nei dintorni: Acque Minerali; Renzo; Circolo Cacciari; Doppio Malto; Carburo. Nell’occasione, anche l’Autodromo resterà aperto dalle 9 alle 18 per l’open day della pista riservato ai pedoni. Consentito l’accesso con skateboard, pattini e monopattini non elettrici e non a motore e biciclettine per bambini (senza pedali o con rotelle).