Un anno dopo, con sindaci, Priolo e vigili del fuoco

È in programma questa sera, alle ore 18.30 in Piazza Cavalli a Casalfiumanese, l’evento di ringraziamento alle istituzioni organizzato dai quattro comuni della vallata del Santerno per l’emergenza idrogeologica della primavera dello scorso anno. E l’occasione è congeniale anche per inaugurare il nuovo automezzo in dotazione ai Vigili del Fuoco del distaccamento dei volontari della collina con sede a Fontanelice. Saranno presenti, oltre ai quattro sindaci del territorio (Beatrice Poli, Mauro Ghini, Gabriele Meluzzi e Alberto Baldazzi), anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna Calogero Turturici e il Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio. Un appuntamento per riavvolgere il nastro della memoria e ricordare quanto fatto durante le difficili settimane dell’alluvione in quell’area montana colpita da centinaia di frane. La cittadinanza è invitata a partecipare alla serata.

m.g.