Un banchetto per l’Alert system

Medicina aderisce alla ‘Settimana della Protezione Civile’, promossa dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale. Quest’anno, il Comune, assieme all’associazione Volontari della Protezione Civile locale, partecipa con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’iscrizione al servizio Alert System. Oggi durante il mercato settimanale sarà presente un banchetto (angolo piazza Garibaldi e via Libertà) con materiale informativo e supporto dei volontari per l’iscrizione al servizio. Alert System è un sistema di allertamento telefonico che permette di informare i cittadini in tempo reale, per annunciare allerte o previsioni di eventi meteo significativi e inviare comunicazioni ai cittadini in caso di emergenza.