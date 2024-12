Una targa per ricordare Athos Rubri nel centenario della nascita

A cento anni dalla nascita, che ricorre in quest’anno 2025, il Comune intende ricordare la figura di Athos Rubri. Il giorno 11 dicembre alle ore 10.15 sarà scoperta una targa a lui dedicata, all’interno del plesso della Scuola Primaria in via Tinti , nel quartiere Zolino, che è già intitolata proprio a Rubri.

Saranno presenti, fra gli altri, il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, la Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo 6 Teresa Cucciniello, insegnanti e alunni della scuola, oltre ai familiari.

Morto nel 1979, Rubri è stato un importante direttore didattico del plesso delle Carducci, allora Primo Circolo. Il libro ‘Le Scuole di Imola hanno un nome’ di Marco Pelliconi, ricorda anche " il suo impegno ambientalista, ad esempio nella difesa e valorizzazione del parco delle Acque Minerali". Morì il 16 novembre del 1979 in un incidente stradale mentre mentre tornava per lavoro da una riunione al Provveditorato agli studi di Bologna assieme ad altri colleghi direttori didattici. "Ad Athos Rubri – prosegue il libro – fù intitolata la Scuola Primaria di via Tinti a Zolino, a sottolineare quel contributo da lui apportato alla crescita della comunità scolastica cittadina e quell’attaccamento al lavoro che lo caratterizzava".