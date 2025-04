Un’icona dei cieli. Il dirigibile Goodyear in volo sul Santerno

Non ci saranno le Frecce tricolori, come invece avvenuto per le edizioni 2021 e 2022 del Gran premio di Formula 1; ma in occasione della tappa imolese del Wec, attesa nel fine settimana in riva al Santerno, il pubblico del Mondiale Endurance avrà qualcosa da ammirare nel cielo sopra l’Autodromo.

L’iconico dirigibile Goodyear tornerà infatti in Italia, visitando per la prima volta l’Enzo e Dino Ferrari, in occasione del round del campionato iridato in programma da venerdì 18 a domenica 20. Lo ha annunciato l’azienda statunitense specializzata nella produzione di pneumatici, specificando che l’evento segna la prima tappa del dirigibile Goodyear nel suo tour per il 100esimo anniversario in tutta Europa.

In qualità di fornitore esclusivo di pneumatici per la classe Lmgt3, quella per intenderci nella quale corre Valentino Rossi, Goodyear supporta alcuni dei team e dei brand più prestigiosi del motorsport. E presenza del dirigibile in città sottolinea l’importanza di queste partnership per l’azienda americano, portando un ulteriore elemento di colore per una della gare più attese della stagione motoristica a quattro ruote.

Come già accennato all’inizio, la visita a Imola segna inoltre l’inizio delle celebrazioni in Europa per un traguardo straordinario: i 100 anni del dirigibile Goodyear. Per un secolo, questa icona mondiale ha affascinato le folle di tutto il mondo con i suoi viaggi pionieristici e la silhouette inconfondibile.

"Il dirigibile Goodyear è più di una semplice meraviglia dell’aviazione – sottolinea Luca Davide Andreoni, responsabile del marchio consumatori Goodyear per Europa, Medio Oriente e Africa –. È un’icona globale che combina innovazione e tradizione. Quest’anno celebriamo un anniversario molto speciale. Siamo davvero orgogliosi di vedere il dirigibile Goodyear nei cieli di Imola e di festeggiarlo con i tifosi italiani".

L’Italia è un luogo caro per il dirigibile Goodyear. Negli anni Ottanta, Roma è stata la sua base europea storica, un trampolino di lancio per decenni di viaggi memorabili attraverso il Vecchio Continente.

Già protagonista alle ultime edizioni della 24 Ore di Le Mans, che fa parte dello stesso campionato della ‘6 Ore di Imola’, il dirigibile Goodyear è lungo 75 metri e largo 19,5. È alto quanto un palazzo di quattro piani. E le prestazioni sono notevoli. Basti pensare che può toccare una velocità massima di 125 km/h, spingendosi a un’altitudine massima di volo pari a 3mila metri. All’occorrenza, può viaggiare per un massimo di 22 ore. È alimentato da tre motori a quattro cilindri da 200 cavalli, situati ai lati dell’involucro e in coda. Durante gli eventi è possibile salire sul dirigibile Goodyear solo su invito.