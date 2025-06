Universo estremo, parla l’astrofisico

Protagonista dell’ottavo e ultimo appuntamento della rassegna “Incontri al Convento”, sarà l’astrofisico Federico Di Giacomo che presenterà “Alla scoperta dell’Universo estremo. CTAO: il più grande osservatorio di raggi gamma da Terra”, venerdì alle 20,30, nel salone del Convento dei Frati Cappuccini di Castel San Pietro Terme (con ingresso da via Tanari). L’ingresso è libero e gratuito, senza prenotazione. Di Giacomo è attivamente impegnato nell’uso di tecnologie emergenti per promuovere il Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), il più grande osservatorio terrestre per raggi gamma.