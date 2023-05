Vacchi (FD’I) plaude il decreto della Meloni: "È stata stanziata una somma mai vista"

"Un fatto straordinario che il Consiglio dei Ministri ha dimostrato di saper attuare nell’interesse della comunità colpita". Nicolas Vacchi (foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia e dirigente territoriale del partito della premier Giorgia Meloni, valuta così il decreto del Governo destina che due miliardi di euro per la situazione emergenziale legata alla alluvione.

"Qualcuno pronosticava 100 milioni, altri dicevano che il Governo non avrebbe stanziato più di 300 milioni in tutto – prosegue Vacchi –. Invece il primo provvedimento per l’emergenza dedica all’Emilia-Romagna somme mai viste prima nella storia repubblicana".

Le misure volute dal Governo riguardano le frazioni imolesi, l’intera vallata del Santerno e buona parte del resto del circondario. E prevedono, tra le altre cose, lo stop al pagamento delle tasse e al versamento dei contributi fino al 31 agosto, la cassa integrazione in deroga fino a 90 giorni e indennità una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, con copertura fino a 300 milioni di euro. Vengono inoltre sospesi processi amministrativi e provvedimenti sul lavoro.

"Nessuno sarà lasciato solo e il Governo farà il massimo e anche di più – assicura Vacchi –. Anche il viceministro Galeazzo Bignami, che ringrazio e che è sul territorio continuamente dall’inizio della emergenza ce lo ha ricordato, e così anche io ne sono certo. Il presidente Meloni aveva preso questo impegno e ancora una volta l’impegno è stato mantenuto".

Poi l’appello alle istituzioni locali. "Tali iniziative sono necessarie, ma devono essere in sinergia necessaria con le azioni di competenza degli enti territoriali – conclude l’esponente di FdI – che si devono assumere ciascuno per propria competenza i rispettivi doveri e oneri al servizio della comunità".