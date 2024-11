Via libera alla variazione di bilancio

Sfiora i due milioni di euro, tra spesa corrente e investimenti, l’ultima variazione di bilancio del 2024 approvata ieri sera dal Consiglio comunale.

Le variazioni di parte corrente per complessivi 1,4 milioni sono riferite in particolare ad accantonamenti a fronte delle spese relative alle alluvione di settembre (625.510 euro) e ottobre 2024 (54.055 euro), "in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di finanziamento – precisano dalla Giunta – da parte delle competenti autorità di Protezione civile". E ancora: stanziamenti di spesa per servizi aggiuntivi in favore di Area Blu per oltre 500mila euro.

Le spese di investimento, per complessivi 550mila euro, sono invece riferite in particolare ai seguenti nuovi interventi: 445mila euro per federalismo demaniale culturale (riferiti agli immobili piazza Gramsci tornati in possesso del Comune); 112mila euro per acquisto veicoli e attrezzature; 85mila euro per sostituzione caldaia scuola primaria Ponticelli .

Oltre a utilizzare maggiori entrate ed economie di spesa, viene utilizzata una quota dell’avanzo d’amministrazione al 31 dicembre 2023 di 1 milione 128mila euro destinati per oltre 800mila euro alla parte corrente del bilancio e 325mila euro alla parte investimenti.

"Una variazione articolata, con molte e differenti destinazioni, a partire dagli accantonamenti per far fronte alle spese per le alluvioni di settembre e ottobre, oltre alle risorse per i servizi aggiuntivi, le manutenzioni e quelle per gli investimenti – commentano il sindaco Marco Panieri e il vicesindaco e assessore al Bilancio, Fabrizio Castellari –. È l’ultima dell’esercizio 2024. Il provvedimento contiene variazioni al bilancio che portano ad un incremento complessivo della spesa del 2024 di 1,9 milioni di euro di cui 1,4 milioni in parte corrente e 550mila in parte investimenti. Questa variazione è resa possibile da una attenta tenuta dei conti anche per il 2024 e prepara la strada per la manovra per il 2025, il cui iter di esame ha già preso il via con la presentazione al Consiglio lo scorso 19 novembre e proseguirà come dal calendario definito in conferenza capigruppo".