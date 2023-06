Volontari in azione nei parchi "In prima linea per il decoro"

I volontari iscritti nello specifico albo del municipio di Dozza, tassello prezioso anche al cospetto del delicato periodo di emergenza legato all’alluvione, sono già al lavoro per riportare all’antico splendore le attrezzature dei parchi pubblici del borgo e della frazione di Toscanella. Sono tanti gli interventi di ripristino e restauro materializzati da quelle persone che hanno scelto di impiegare il proprio tempo a favore della comunità. Dalla riverniciatura delle staccionate dei meravigliosi sentieri che circondano il paese dei muri dipinti al completo restyling dei bagni pubblici a disposizione dei tanti turisti. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il restauro di una panchina di legno posizionata in un giardino a pochi passi dal centro storico. "Abbiamo in programma tante attività simili da sviluppare con l’arrivo della bella stagione – ha fatto sapere Loris Salmi, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza ‘Progetto Dozza’ che si occupa del progetto –. Il decoro degli angoli verdi del nostro abitato è il miglior biglietto da visita da presentare a quei turisti che arrivano a Dozza. Ma anche per l’accoglienza dei residenti, giovani e più anziani, che nelle prossime settimane trascorreranno diverse ore al parco".