Voucher sport in arrivo. Serve l’indicatore Isee inferiore a 17mila euro

Attivati anche per la stagione 2024-25 i voucher sport, un contributo economico pensato per agevolare la partecipazione ad attività motorie e sportive. L’obiettivo del Comune, che ha messo in campo l’aiuto, è infatti quello di aiutare le famiglie e sostenere la promozione della pratica sportiva dei più giovani. Le domande possono essere presentate fino a venerdì 28 febbraio, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito dell’Asp – Azienda Servizi alla Persona del Circondario.

I voucher sport sono destinati ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti: abbiano iscritto i propri figli, a titolo oneroso, a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni e al registro parallelo Cip, oppure da associazioni e società sportive professionistiche, a condizione che il minore non sia professionista e non percepisca compensi; siano in possesso di un’attestazione Isee 2025 valida, con valore pari o inferiore a 17mila euro. Per i giovani con disabilità, il contributo è accessibile nella fascia di età compresa tra sei e 26 anni.

Le risorse stanziate dal Comune di Imola per il finanziamento delle domande valide che saranno presentate ammontano a complessivi 31.700 euro. L’entità del contributo concedibile per ogni domanda ammessa sarà calcolato nel modo seguente e nei limiti delle risorse disponibili: voucher del valore di 150 euro per ciascun nucleo familiare; nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due figli minori praticanti sportivi, il valore del voucher sarà aumentato a 200 euro; nel caso in cui il nucleo familiare siano presenti tre figli minori praticanti sportivi, il valore del voucher sarà aumentato a 250 euro. Nel caso siano presenti nel nucleo giovani disabili l’entità del contributo concedibile sarà aumentato di 50 euro.

red. cro.