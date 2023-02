Bike to work a Imola, al lavoro sui pedali. Fino a 50 euro al mese di bonus

Le autorità alla presentazione del progetto in Municipio

Imola, 21 febbraio 2023 – Un piano in tre punti: incentivi economici fino a 50 euro mensili per quanti utilizzano la bici per andare al lavoro (almeno 800 metri da percorrere ogni giorno); collaborazione con le aziende che sottoscrivono il patto con il Comune affinché supportino i loro dipendenti in questa scelta; accelerazione sul completamento della rete ciclabile cittadina. Sulla scorta di quanto già fatto dalle altre realtà medio-grandi dell’Emilia-Romagna, anche Imola aderisce al progetto ‘Bike to work’ finanziato dalla Regione. Una decina le aziende che hanno fin qui aderito: Eurovo, Hera, Coop Alleanza, Ceramica, Sacmi, Cefla, Imola Sud, Irce, Packaging imolese, Teapak, Tazzari, Cantine Poletti e Banca di Imola. E poi ci sono anche Università di Bologna, Ausl e Montecatone. Il progetto comunicativo è stato affidato invece a Extragiro, società specializzata nella mobilità sostenibile. E si compone di un logo, per dare un’identità riconoscibile al progetto, un sito internet che si rivolge rispettivamente ai cittadini e alle imprese con sezioni e informazioni dedicate (qui ci si candida singolarmente al contributo attraverso un bando ad hoc aperto dal 1° marzo fino al 31 dicembre) e una campagna di comunicazione con manifesti e locandine. Il sito, oltre a...