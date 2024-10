Scoperto laboratorio casalingo per la marijuana

Imola (Bologna), 1 ottobre 2024 – Dodici piante di cannabis indica, una scatola con dentro quasi 800 grammi di marijuana nonché vario materiale utilizzato per la coltivazione, la lavorazione e lo stoccaggio della sostanza stupefacente. È un laboratorio casalingo per l’erba quello trovato dai carabinieri della stazione di Sesto Imolese nell’abitazione di un 32enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero. L’uomo è stato seguito dai militari che, in mattinata, hanno bussato alla sua porta e, informandolo del motivo della loro ‘visita’, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. Durante tali operazioni, i carabinieri hanno complessivamente recuperato, in varie zone dell’abitazione e pertinenze: dodici piante di cannabis indica con infiorescenza di altezza variabile; una scatola contenente 770 grammi di marijuana; un barattolo contenente 200 ml circa di estratto di olio ricavato dalla marijuana, nonché vario materiale utilizzato per la coltivazione, la lavorazione e lo stoccaggio della sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato tutto sequestrato e la droga consegnata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale carabinieri di Bologna per le successive analisi di tecniche di laboratorio. L’uomo, invece, è stato come detto denunciato all’autorità giudiziaria.