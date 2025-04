"A Bad Day" a La Rondinella con Sommacal e Ardizzoni

Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, entrambi chitarristi di formazione non accademica, si esibiranno in concerto con il loro progetto musicale "A Bad Day" questa sera alle 21.15, al teatro La Rondinella di Montefano. Il concerto di apertura sarà a cura dell’artista maceratese Cirro il cui vero nome è Fabrizio Baioni, batterista di Pierpaolo Capovilla & i Cattivi Maestri e interprete/musicista dello spettacolo di circo contemporaneo Uomo Calamita. I due chitarristi hanno già pubblicato una loro raccolta di brani, "Flawed", disco autoprodotto per il quale hanno anche concepito, per divertimento, il nome di una fantomatica etichetta. Nel disco, così come nelle performance dal vivo, non sono presenti sovraincisioni o artifici di produzione particolari; si possono ascoltare semplicemente due linee di chitarra, responsabili della creazione di paesaggi sonori multiformi. Il titolo della loro raccolta di brani, "Flawed", riflette l’idea di confrontarsi con l’imperfezione e di giocare con i propri limiti, anche in termini di mezzi a disposizione. Info & Prenotazioni: 338.4873545, dalle 17 alle 20 o via WhatsApp.