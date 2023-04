A lezione di alimentazione sana per aiutare salute e ambiente

Scienza, alimentazione ed etica per la salute e per l’ambiente spiegate agli studenti. Ieri, al cinema teatro Italia, si è tenuto l’evento nazionale Stay(A)LIVE, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni ad una alimentazione sana e corretta per la salute e per l’ambiente. Testimonial d’eccezione, Filippo Magnini, due volte campione del mondo di nuoto. All’evento, uno dei più grandi d’Europa con oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia in live streaming, hanno partecipato i 250 studenti delle classi prime, seconde e terze del liceo scientifico Galilei, del liceo artistico Cantalamessa, del liceo classico linguistico Leopardi, dell’Ite Gentili e dell’Ipsia Corridoni. L’iniziativa, patrocinata dal ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, è organizzata da Conad Adriatico e da Fondazione Conad Ets (che come racconta la direttrice Maria Cristina Alfieri, "nasce da un sistema che ha alle spalle una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani"), affiancate dalla Fondazione Umberto Veronesi. Tra gli interventi quello del sindaco Sandro Parcaroli, secondo il quale "è molto importante parlare di alimentazione con gli esperti della Fondazione Umberto Veronesi, che si occupa non solo di sostenere la ricerca scientifica in campo oncologico, ma anche di divulgazione. Ringrazio Conad per aver organizzato questo evento e tutti i presidi e insegnanti che hanno aderito". Hanno poi portato la propria esperienza i soci Conad Adriatico Lorenzo Fratalocchi, responsabile del Conad di via dei Velini, e Daniele Rita. In collegamento streaming, oltre a Magnini, c’erano Elena Dogliotti, biologa specializzata in scienze dell’alimentazione e ricercatrice della Fondazione Umberto Veronesi, e Marco Annoni, esperto di bioetica, ricercatore e autore. "Grazie a un’alimentazione corretta – ha spiegato Dogliotti – potremmo evitare l’80% delle malattie cardiovascolari e il 30% dei tumori". "Abbiamo il privilegio di scegliere cosa mangiare – ha sottolineato Annoni –, dobbiamo farlo in modo consapevole e sostenibile, perché le nostre scelte alimentari hanno un impatto enorme sulla nostra salute e su quella dell’ambiente". Ha concluso Filippo Magnini: "In trenta anni di attività ho visto come l’alimentazione incida enormemente sulle prestazioni degli sportivi. Oggi c’è molta più conoscenza e consapevolezza, grazie a iniziative come quella di oggi".

Elena Silvetti