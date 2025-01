"A novembre un forte calo"

Martina Aquilanti, del negozio Setacruda in corso Cavour, racconta che "lo shopping natalizio, pur non essendo più del livello di quello di anni fa, non è andato affatto male. Le persone regalano soprattutto accessori, sciarpe, guanti e maglioncini, che sono un po’ il catalogo del nostro negozio. Oggi (ier, ndr) con l’inizio dei saldi si è vista gente, c’è stato abbastanza movimento; speriamo per il meglio nei giorni a venire. Ci siamo un po’ ripresi rispetto ai dicembre degli ultimi anni – conclude la commerciante maceratese –, ma va detto che abbiamo subito un forte calo l’ultimo novembre".