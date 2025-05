A processo per stalking, ma è tornato con la ex

Era stato denunciato per stalking dalla compagna, che aveva minacce spaventose. Poi i due si erano riconciliati ed era tornata insieme. Ma nonostante questo il processo per l’uomo andrà avanti lo stesso, nonostante la coppia oggi sia unita e felice.

La prima udienza per lui, un 46enne romeno, è stata fissata per il 19 settembre. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata.

I fatti da ricostruire sarebbero avvenuti nel periodo di tempo compreso tra settembre 2023 e la fine di luglio scorso. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato e molestato la sua compagna, una connazionale di 38 anni, in un momento in cui la loro relazione sentimentale sembrava rotta. Lui l’avrebbe contattata, anche per telefono, e le avrebbe chiesto di ricominciare la loro storia e di tornare insieme con lui. Il 46enne si sarebbe presentato sul posto dove lei lavora, la avrebbe seguita per strada dicendole frasi come "se non torni con me, finisce male" e offendendola. Un giorno, il 27 luglio scorso, l’uomo si sarebbe presentato a casa della donna suonando il campanello, e rivolgendole una serie di frasi che avevano spaventato la 38enne. La avrebbe anche minacciata, dicendole che avrebbe dato fuoco a lei e alla sua abitazione. La donna, spaventata, si era vista costretta a cambiare orari e abitudini, temendo per la sua incolumità. Una situazione che le aveva provocato stress e paura. E, alla fine, la donna aveva trovato il coraggio di denunciare il suo compagno chiedendo aiuto alle forze dell’ordine.

Ieri mattina, però, in tribunale a Macerata, la 38enne ha chiesto di rimettere la querela nell’udienza davanti davanti al giudice Manzoni e al pubblico ministero Vincenzo Carusi (nella foto). I due, infatti, sono tornati insieme e ora vivono nello stesso appartamento, sereni, dopo essersi lasciati alle spalle quello che è accaduto qualche mese fa.

Tuttavia, il giudice ha ritenuto di dover mandare avanti il procedimento penale, alla luce della gravità e della persistenza delle minacce che avrebbe subito la donna. E l’imputato, difeso dall’avvocato Ivan Gori, è stato rinviato a giudizio. Il processo si aprirà il prossimo 19 settembre, davanti al giudice Francesca Preziosi. In aula, si dovrà chiarire come siano andate le cose tra i due e valutare la situazione.

Chiara Marinelli