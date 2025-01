A San Severino esplode la gioia di adulti e bambini

Una piazza del Popolo gremita è piena di gioia ha salutato l’arrivo del nuovo anno, a San Severino. L’appuntamento era organizzato dal Comune e dalla Pro loco, con il patrocinio del Consiglio regionale e con la regia di Fabbricaeventi.com. Sono saliti sul palco la Moon Dance, una party band che ha conquistato generazioni di fan grazie a un repertorio capace di attraversare i più grandi successi musicali di tutti i tempi, e a seguire il dj set di Igor Cautero, in arte dj Spyne, noto regista di Radio 105 e produttore discografico. Dj Spyne, celebre per il suo lavoro nel programma "Lo Zoo di 105" e le collaborazioni con artisti come Gabry Ponte, Giorgio Prezioso e Paps’n’Skar, ha accompagnato il pubblico fino a mezzanotte. Per salutare il nuovo anno il sindaco Rosa Piermattei e l’amministrazione sono saliti sul palco con padre Luciano Genga, punto di riferimento per fedeli e non.

Gaia Gennaretti