A scuola una lezione di rispetto della natura

La festa dell’albero si celebra il 21 novembre di ogni anno. È una festa molto importante che è stata istituita negli Stati Uniti e che, con il passare del tempo, si è estesa in tutto il mondo. Quest’anno abbiamo festeggiato la ricorrenza in un modo un po’ diverso. Abbiamo accolto la proposta della Forestale di Macerata di venire nella nostra scuola a piantare alcune piantine della macchia mediterranea. La festa dell’albero è considerata importante perché riguarda il benessere di tutti, infatti potere contare su molti alberi è fondamentale per la presenza di ossigeno. Le piante non vanno tagliate perché è grazie a loro che riusciamo a respirare. Gli alunni della 1ª A e della 1ªC hanno partecipato con molta curiosità alla piantumazione e hanno anche letto delle frasi sull’importanza del rispetto degli alberi. In questa esperienza erano presenti anche il vice sindaco Lorella Cardinali e due agenti della Forestale, che hanno fatto un discorso molto importante per far capire agli alunni che non bisogna tagliare gli alberi e non danneggiare la natura perché sono elementi molto importanti per la salute dell’uomo e del pianeta. Poi con l’aiuto degli operai del Comune di Montecosaro gli alunni hanno contribuito a mettere a dimora le nuove piantine. In seguito in classe, con l’aiuto dei professori, si sono impegnati ad approfondire l’argomento con ricerche, produzione di testi e di slogan sull’importanza degli alberi.

Laura Scoponi,

Matteo Sorichetti 1ªA