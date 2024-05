Accoglienza e promozione . Info point nella zona del lago

Per la stagione turistica estiva, viene proposta a Cingoli una novità: l’info point realizzato nella zona del lago. L’innovativa struttura è stata completata. Per consentirne al meglio l’utilizzo l’amministrazione ha provveduto a determinare l’esecuzione dell’intervento riguardante l’area esterna, finalizzato a rendere anche più agevole l’accesso e la frequenza al complesso pienamente disponibile per l’informazione, la promozione e l’accoglienza turistica.

L’importo per effettuare quest’ultimo lavoro è di 23.562 euro, ottenuti dal fondo unico nazionale per il turismo e contestuali alla somma complessiva di 201.125 euro che si è reso necessario integrare per due volte. Aderendo a un bando per il sostegno a specifici investimenti il Comune, per il progetto di 153.125 euro, ha ottenuto l’80%, cioè 122.500 euro, aggiungendovi dal proprio bilancio 30.625 euro per ultimare finanziariamente la progettualità. Poi il costo è salito a 201.125 euro, dunque si è reso necessario aggiungere altri 48.000 euro a sostegno dell’impegno totale. L’affidamento dei lavori per la sistemazione della superficie esterna all’info point è stato conferito alla ditta Paoli Martorelli Mauro che ha la sede a Camporota di Treia.

Gianfilippo Centanni