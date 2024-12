"Accorpamento, accordo tra comuni"

"L’anno passato eravamo stati chiamati a fare sei accorpamenti, ma ne sono stati realizzati due, rinviando gli altri a quest’anno, con particolare attenzione alle scuole con meno di 400 alunni. Ora nel piano appena varato ne è previsto uno solo, vale a dire l’annessione dell’Ite Gentili al Convitto Nazionale, previo parere dell’Ufficio scolastico regionale. Rinviata anche, con un voto unanime di tutte le forze politiche, l’ipotesi di accorpare al Professionale Pocognoni l’Istituto comprensivo Mattei di Matelica". E’ quanto specifica Pierfrancesco Castiglioni, consigliere provinciale che su delega del presidente ha gestito la sempre complessa partita del dimensionamento della rete scolastica. Castiglioni evidenzia anche che l’accorpamento previsto nei comuni di Pioraco, Fiuminata e Sefro dell’Istituto Comprensivo "Strampelli" di Castelraimondo, mediante disattivazione dei plessi di Pioraco (soppressione primaria Dante Alighieri) e di Fiuminata (soppressione secondaria di primo grado via Dante Alighieri) è frutto di un accordo tra i diversi Comuni per evitare che si creassero pluriclassi. "Una scelta di cui noi abbiamo preso atto, visto che sono di nostra competenza solo gli istituti di istruzione superiore. In ogni caso, voglio ricordare che la parola finale spetta alla Regione, che può sempre procedere a delle modifiche".