Addetto al recupero rifiuti esperto con il muletto

Azienda settore servizi ambientali di Macerata cerca addetto al recupero e smaltimento rifiuti industriali. Richiesto patentino muletto ed esperienza nel carico/ scarico merci con muletto: preferibile esperienza nel settore. Titolo preferenziale diploma perito chimico. Età 20-35 anni, domicilio preferibile non distante da Piediripa di Macerata. Inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 12119/11. Confindustria Macerata per azienda metalmeccanica cerca un/a impiegato amministrativo (cod. annuncio Conf 455). La risorsa si occuperà della registrazione delle fatture di acquisto e vendita; della contabilità, predisponendo anche il bilancio generale; della gestione dei modelli F24 e dell’archiviazione del flusso documentale relativo ai dipendenti. Richiesta laurea in discipline economiche; buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il CV,specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html