Addio a Francesca: si è battuta per diagnosi e cura di un raro tumore

Francesca Clementi, manager recanatese, si è spenta a 49 anni a causa di un tumore raro e aggressivo, il Colangiocarcinoma, meglio noto come il tumore delle vie biliari che le era stato diagnosticato nel 2019. Da allora si è battuta per una diagnosi precoce del tumore, che viene generalmente evidenziato dalla Tac addominale o risonanza magnetica, ma hanno tempi lunghissimi di attesa. Si è fatta anche promotrice di una battaglia per l’analisi genetica che permette di calibrare su ogni singolo individuo il farmaco bersaglio adatto ad allungare la vita del paziente. Solo che molti farmaci non vengono ancora adottati in Italia anche se esistono in altre parti del mondo. Questo è anche il caso di Francesca che, avendo un tumore non operabile, aveva bisogno di assumere un farmaco, l’Ivosidenib, non ritenuto introducibile dall’Agenzia Italiana del Farmaco, forse perché troppo costoso. Per questo motivo due anni fa si fece promotrice di una petizione, che raggiuse in breve tempo decine e decine di migliaia di adesioni, con la quale chiedeva "che questi farmaci venissero approvati dall’Aifa per non condannare i malati di malattie rare a una sentenza di morte, come accade attualmente". Un altro lutto che ha colpito Recanati è la scomparsa di Mauro Maggini, 83 anni, molto conosciuto per essere stato un professore d’inglese e un attivista nel movimento dei Verdi, ex consigliere comunale e provinciale. Persona ecclettica, ha avuto un’intensa vita politica e sociale. Ha fatto parte del gruppo del "Teatro Instabile" ed è comparso anche sul set del film di Mario Martone "il giovane favoloso". I funerali oggi alle 16 a Montemorello.