Addio a Giuseppe Torresi . Fondò un’azienda di trasporti

Addio a Giuseppe Torresi. Aveva compiuto 90 anni a dicembre ed è deceduto alle 18 di domenica in ospedale. Il suo nome è legato alla rinomata ‘Traini e Torresi’, azienda di trasporti che aveva fondato nel 1963 con l’indimenticato Umberto Traini. La Traini e Torresi è stata simbolo del boom economico di Civitanova e ne ha segnato decenni di sviluppo sotto il profilo della crescita economica e sociale, che era anche quella del Paese. Dal piazzale della ditta, che aveva sede nel quartiere Risorgimento, in via Martiri di Belfiore, partivano ogni giorno decine di Tir diretti in tutta Italia e verso le filiali operative nel centro nord, tra Milano, Torino, Firenze e Roma.

Poi vennero i lutti, con la tragica morte di Traini, che perse la vita nel novembre del 1986 in un incidente stradale e che, durante gli anni in cui dirigevano insieme l’azienda, era stato presidente della Civitanovese, la squadra in cui ha giocato anche Flavio, figlio di Giuseppe, terzino quando la società rossoblù militava in serie C. Dopo la scomparsa del socio, Torresi non si perse d’animo e continuò a portare avanti l’attività con grande tenacia - venne pure nominato Cavaliere del lavoro - anche quando la vita gli riservò il dolore più grande, quello della perdita del figlio Ferdinando, morto in un incidente stradale. Giuseppe tenne duro e continuò a lavorare portando l’azienda verso un ulteriore sviluppo. La Traini e Torresi non esiste più dal 2008, ma lo scorso anno Giuseppe ha voluto invitare nella settecentesca Villa Maggiori di Porto Sant’Elpidio i suoi ex dirigenti, impiegati e autisti, arrivati da tutta Italia perché ancora legati a quell’epopea. Giuseppe Torresi lascia la moglie Graziella Muzi, i figli Flavio e Maria Grazia, la nuora Fabiola, il genero Franco, i nipoti Federico, Alessandro, Aurora, Lorenzo e Arianna. La salma è stata composta nella casa funeraria Terra e Cielo dell’Asof in via Cecchetti e il funerale si terrà questo pomeriggio alle 14.45 nella chiesa di San Giuseppe nel rione Risorgimento.

l. c.