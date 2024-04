Addio a ’Gustì’ storico pizzaiolo di Corso Matteotti

Porto Recanati piange la scomparsa di Agostino Castignani, per tutti più semplicemente "Gustì", titolare della storica e celebre pizzeria di corso Matteotti, che ha deliziato intere generazioni di concittadini. Si è spento ieri mattina a 89 anni, nella sua casa in via Cavour. Originario di Montelupone, si era poi trasferita in città con la moglie Augusta e aveva aperto a inizio degli anni ‘70 la sua attività nella via principale del paese. E i suoi prodotti erano presto diventati una garanzia. Sfornava ogni giorno pizze al taglio, rigorosamente al pomodoro oppure con cipolla e rosmarino. Questo senza far mancare piccole modifiche al momento di servire i clienti, aggiungendo a volte carciofini, funghi o alici. Ma un altro capolavoro era il bombolone fritto, ripieno di crema. Tutte leccornie che hanno sfamato tantissimi portorecanatesi, e anzi la sua pizza è stata reputata a lungo la migliore della città. Finché, sul finire degli anni Novanta, aveva deciso di abbassare per sempre la saracinesca. L’uomo lascia la figlia Donatella, il genero Marco, i nipoti Chiara con Andrea e Francesco, i pronipoti Giulio e Maria. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa di San Giovanni Battista.