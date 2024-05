Addio a Luigi Sergi. Una vita nel sociale

Luigi Sergi (nella foto), figura molto nota in città per il suo grande impegno nel sociale attraverso l’associazione di volontariato Avulss. Si è spento, all’età di 89 anni, nella sua casa in contrada San Pietro a Recanati, dove è stata allestita la camera ardente. Sergi insegnava chimica all’Itis di Recanati e insieme ad altri volontari curava diverse attività a favore di disabili e anziani: l’assistenza agli ammalati in ospedale, agli anziani in Rsa e casa di riposoo nelle proprie abitazioni, il trasporto e l’animazione nei confronti di portatori di handicap. L’associazione curava anche il gruppo "Nasi Rossi" e un gruppo teatrale per l’allestimento di spettacoli vari per la raccolta di fondi da destinare in beneficenza. Annualmente organizzava dei corsi base per la formazione e la preparazione di chi vuol fare il volontariato socio – sanitario. Sergi è stato anche un attivo sostenitore del comitato a difesa del Santa Lucia di Recanati. Lascia i figli Paola, Francesco, Emilio e Sergio. I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di Cristo Redentore.

ast. t.