Addio a Tiziana, anima del commercio

Saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa dell’Emmanuele a Trodica di Morrovalle i funerali di Tiziana Costantini, prematuramente scomparsa a causa diuna mattia che non le ha lasciato scampo. Avrebbe compiuto 63 anni il prossimo 26 maggio. Tiziana era titolare del negozio "J&J Collection", in via Medori Savini, nel cuore di Tolentino, dove con la cortesia e la professionalità che la contraddistinguevano accoglieva, sempre sorridente, i suoi clienti, interessati a borse, portafogli, accessori moda per uomo e donna. La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio. Pure il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore al Commercio, Fabiano Gobbi, e l’Amministrazione comunale hanno espresso ieri le loro condoglianze alla famiglia, sottolineando la "passione" di Tiziana per il proprio esercizio commerciale e il suo "attaccamento" per la città di Tolentino. "È stata un’animatrice instancabile di tanti eventi e manifestazioni che hanno ravvivato, in più occasioni, con successo, il nostro centro storico - dicono gli amministratori comunali -. Ci mancheranno il suo sorriso e il suo innato ottimismo". Tiziana Costantini era una donna solare e tenace, sempre pronta a rimboccarsi le maniche per far rivivere il tessuto socio-economico locale nonostante le problematiche legate al terremoto. Fra l’altro Tiziana Costantini faceva parte anche del Comitato per il commercio del centro storico. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti in queste ore ai suoi familiari: la mamma Samuela, il fratello Luca e la cognata Daniela. La salma verrà tumulata al cimitero di Macerata.

m. g.