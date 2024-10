Addio a Tognetti, ultras a raccolta. Tifosi e squadra in corteo dallo stadio

Oggi tutti allo stadio per salutare Stefano Tognetti, il tifoso della Maceratese di 59 anni morto l’altro ieri attorno alle 17.30 nel parcheggio dell’Helvia Recina dove aveva accostato con la sua auto. A trovarlo, senza vita, è stata la sorella che casualmente passava dove l’uomo aveva parcheggiato la macchina.

I sostenitori biancorossi si troveranno alle 14 in curva, è previsto che alle 14.30 la bara entrerà nello stadio in auto dalla tribuna e sarà scortata da tre bandieroni fin sotto la curva. All’omaggio parteciperanno i giocatori e l’allenatore Matteo Possanzini. "La Curva Just – dice Leonardo Mastrippolito, difensore della Maceratese – non molla mai. È arrivata la tremenda notizia di un tifoso storico che ci ha addolorato tantissimo, saremo presenti per un saluto". I tifosi dicono che da quando la bara sarà davanti alla Curva "lo ricorderemo a modo nostro. Alla fine accompagneremo a piedi in corteo il feretro per raggiungere la chiesa dell’Immacolata dove alle 15.30 sarà celebrato il funerale". La società biancorossa si stringe alla famiglia e ricorda Tognetti. "La Maceratese – si legge in una nota – perde un pilastro della sua tifoseria. Lui incarnava la maceratesità più viscerale ed autentica. Tra i fondatori del tifo organizzato, era profondo conoscitore della gloriosa storia biancorossa. Fondatore del giornale "Goal" che per anni veniva distribuito allo stadio, ideatore di tante coreografie e iniziative solo per amore verso la città e questi colori. Un abbraccio a Fabiola e a Ettore". Tognetti era sempre presente in ogni iniziativa sulla Maceratese, come quelle in cui si è attivato assieme ad altri, per ricordare la storia del club attraverso mostre ed esposizioni del materiale che racconta gli oltre anni della società. Oggi i tifosi della Settempeda non seguiranno la squadra a Trodica per la gara di Coppa Italia: "Una decisione – si legge in una nota del Boys Settempeda 1925 – presa per rispetto e vicinanza alla Curva Just colpita dalla perdita di Tognetti, tra i più grandi e storici ultras della Rata. Saremo quindi presenti a Macerata per salutare Stefano e rendergli onore".