Addio ad Alessandro Mosca, ha raccolto in un libro la storia di Cingoli

Oggi a Cingoli viene celebrato alle 15.30 il funerale di Alessandro Mosca deceduto nelle prime ore di ieri all’età di 82 anni, lasciando nel condiviso accoramento la moglie Riccarda, i figli Claudia con Alessandro e Gabriele con Carmen, i nipoti Matilde, Federico e Francesco, i fratelli Giovanni e Giorgio, i numerosi parenti. Per tutti Sandro, è stato e rimane uno delle sue figure che meglio hanno espresso un’appassionata, esemplare e verace "cingolanità". Calciatore poi segretario-tesoriere della Cingolana, è stato capo dell’Ufficio di ragioneria del Comune che, interpretando il cordoglio della cittadinanza, ha partecipato al lutto evidenziando la protratta solerte competenza e l’intenso impegno per la tutela e la valorizzazione del molteplice patrimonio cingolano, che gli hanno meritato profonda stima e gratificanti consensi. Militare nel corpo dei fanti piumati, ha organizzato a Cingoli un raduno regionale dei Bersaglieri in congedo. Fraterna l’amicizia con Paolo Appignanesi con cui nel territorio ha effettuato una minuziosa ricerca di reperti, propiziando l’istituzione del Museo civico divenuto statale. Insieme, hanno costituito "Cingoli 1848", la rievocazione storica in costumi dell’epoca, per riproporre la tradizione del gioco del pallone col bracciale. Autore di raffinati e artistici diorami, rappresentazioni di monumenti e luoghi con effetti di visione reale, li ha esposti in mostre che hanno ottenuto eccellenti successi. Con la moglie Riccarda, insegnante in pensione, scritto e pubblicato una pregevole trilogia di libri, unica e veramente preziosa per i contenuti, arricchita da un magnifico repertorio di foto e riproduzioni, dedicata a Cingoli e intitolata "Il quotidiano nella memoria: parole e illustrazioni": dal 1940 al 1960 "Eventi e vita quotidiana" e "Attività artigianali e commerciali", quindi "Cingoli dal 1900 al 1940: eventi e storie".

Gianfilippo Centanni