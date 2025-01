Addio al maestro Alberico. Ex assessore provinciale diede slancio ai Sibillini

Nel maggio dello scorso anno aveva ricevuto la visita dei suoi ex allievi di quinta elementare, i "ragazzi del ‘54". Ma il maestro Raffaele Alberico (nella foto), deceduto mercoledì nella sua casa di Montelupone, di cui è stato sindaco, ha fatto anche diverse altre cose nella sua vita. Abruzzese di origine (era nato 87 anni fa a Caramanico Terme, in provincia di Pescara) aveva raggiunto la nostra provincia dove ha iniziato il suo percorso proprio insegnando alle scuole elementari. Stabilitosi a Montelupone, nel giro di poco tempo ha progressivamente intrecciato questa attività con l’impegno politico, tanto da diventare un astro nascente dell’allora Democrazia Cristiana. È in questo contesto che nel 1970 viene eletto sindaco di Montelupone, carica che lascia nel 1975, quando viene eletto consigliere provinciale. Il 30 agosto di quell’anno, peraltro, incontrò Aldo Moro, in visita privata a San Firmano, allora presidente del consiglio, figura di spicco della cosiddetta ala popolare della Democrazia Cristiana, a cui Alberico ha sempre fatto riferimento. Dal 1980 al 1990 è stato per due legislature consecutive assessore provinciale con deleghe ad ambiente, caccia e pesca, ed è in questa veste che, insieme ad altri, ha dato un importante contributo per avviare il percorso che ha portato all’istituzione del Parco nazionale dei monti Sibillini. Nello stesso tempo, però, aveva maturato una esperienza manageriale connessa al progetto di metanizzazione che si è sviluppato prima lungo la costa adriatica e, poi, nelle aree interne di Marche e Abruzzo.

Attività che ha avuto come approdo, nel 1988, la nascita della Ranton, azienda con sede operativa a Morrovalle che eroga servizi integrati di supporto, per la gestione delle reti di distribuzione del gas e dell’acqua. Fino a qualche anno fa, nonostante avesse passato il timone ai figli, era ancora molto attivo in azienda. Alberico lascia la moglie, Anna Maria Ortolani, i figli Antonio e Roberto, le nuore Carla e Loretta, la sorella Maria, il cognato Armando e i nipoti. I funerali si svolgono questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Francesco a Montelupone.