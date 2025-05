"Cantieri in centro storico, va rivista la Tari per i commercianti"

"Abbiamo chiesto alla giunta la sospensione della scadenza della prima rata Tari per le attività del centro storico interessate dal cantiere in piazza Matteotti, una riduzione del 30 per cento sulla Tari o su altre imposte comunali e, a titolo compensativo, il ricalcolo in base all’effettivo utilizzo degli spazi ridotti a causa dei lavori". Richard Dernowski, consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura a Potenza Picena e portavoce della civica Comunità, Ecologia Progresso, ha presentato un’interrogazione per segnalare le difficoltà che stanno colpendo le attività commerciali del centro. "Nonostante i lavori nella piazza principale di Potenza Picena stiano rispettando le tempistiche – dichiara Dernowski –, l’incertezza legata alla nuova viabilità e la presenza contemporanea di più cantieri stanno causando una riduzione del traffico pedonale e veicolare, con ripercussioni sull’operatività delle attività della zona. A peggiorare la situazione, è prevista in questi giorni la scadenza della prima rata della Tari che rappresenta comunque un aggravio economico". Allo stesso tempo, Dernowski sottolinea che "l’amministrazione comunale ha riconosciuto la rilevanza del problema e ha dichiarato di essere già al lavoro per individuare possibili soluzioni. Con il gruppo Idea Futura accogliamo con favore questa apertura, ma è urgente passare dalle parole ai fatti. Le attività del centro non possono attendere oltre: servono risposte concrete, immediate e proporzionate al disagio subito. Continueremo a vigilare affinché l’impegno dichiarato si traduca in misure efficaci".