Addio alla maestra Paola Penciani: "Ci mancherà il tuo sorriso"

Tolentino in lacrime per Paola Penciani, da tutti conosciuta come "la maestra Paola". Se n’è andata all’improvviso giovedì, all’età di 57 anni.

L’altro ieri si sentiva poco bene ed era rimasta a casa, nulla faceva presagire cosa sarebbe accaduto dilì a poco, e invece purtroppo poi la situazione è precipitata in pochissimo tempo. Paola Penciani aveva insegnato per tanti anni alla scuola materna Rodari di Tolentino, e negli ultimi tempi lavorava all’asilo di Caldarola. La sua morte così improvvisa è un dolore anche per tutta la comunità scolastica, per le colleghe e le famiglie di tanti bambini che sono cresciuti con lei. Centinaia i messaggi di affetto e vicinanza inviati ai familiari in questo momento difficile.

La 57enne lascia il marito Gianni Malpiedi, i figli Riccardo e Camilla, la mamma Anna Maria e il fratello Pietro. Non è ancora stata fissata la data del funerale.

"Sei stata la maestra di tutti e due i miei figli, una persona meravigliosa e sempre sorridente. Ci mancherai cara Paola" ha scritto una mamma per salutare la maestra. "Una persona squisita, garbata, nonché bravissima insegnante", e ancora "Sei stata una collega sempre disponibile, solare e precisa nel tuo lavoro", "una collega esemplare, molto professionale, umile e piena di gentilezza". "Ciao maestra, mancherà il tuo meraviglioso sorriso", è il pensiero unanime.

La dolcezza era uno dei suoi tratti distintivi, che ora mancherà di più a chi l’ha conosciuta e amata.

