Aggressione al Pronto soccorso. Paziente si lamenta per l’attesa. Infermiere preso a schiaffi

Perde la calma mentre è in attesa di essere visitato al Pronto soccorso e prende a schiaffi un infermiere del triage. Aggressione, l’altro ieri, all’ospedale di Civitanova Alta. L’allarme è scattato poco prima delle 22. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, un uomo, un sessantenne di Porto Recanati, aveva raggiunto la struttura ospedaliera per un problema di salute. Dopo essersi innervosito per l’attesa, il sessantenne si è scagliato contro un infermiere di 35 anni, che in quel momento era solo, prendendosela con lui.

Prima ha cominciato ad inveire contro l’infermiere, poi dalla parole, purtroppo, è passato ai fatti. Al culmine della discussione il sessantenne ha colpito al volto l’infermiere con un violento schiaffo. Un collega è subito intervenuto per difenderlo. Nel frattempo, il personale della vigilanza del Pronto soccorso ha immediatamente bloccato l’aggressore. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia. Nel frattempo, la situazione era tornata alla normalità, anche se sono stati momenti di grande concitazione all’interno della struttura ospedaliera. Il sessantenne è stato identificato dagli agenti del commissariato di polizia e nella mattinata di ieri, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla procura di Macerata per i reati lesioni ad un esercente delle professioni sanitarie e per interruzione di pubblico servizio.

Per l’infermiere quindici giorni di prognosi. Per fortuna, in seguito all’aggressione ha riportato soltanto ferite lievi.

Nel corso della serata si è verificata una breve interruzione delle attività del Pronto soccorso, che è ripresa poco dopo l’arrivo immediato sul posto da parte degli agenti di polizia.

Lo scorso dicembre un episodio analogo era avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove un paziente, un 36enne pugliere, aveva aggredito due infermieri del triage del Pronto soccorso della struttura ospedaliera: aveva aggredito prima un infermiere colpendolo alla schiena, sferrandogli dei pugni al volto e cercando di strangolarlo e poi aveva colpito anche alla testa l’infermiera che era intervenuta in aiuto del collega.