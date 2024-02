Aiuti a ipovedenti e non vedenti: "Un servizio per migliorare la vita"

Nuovi strumenti rivolti alle persone ipovedenti e non vedenti: parte un servizio a Montecosaro. I laboratori ’Io faccio da solo’ di Montecosaro aprono ad un nuovo servizio dedicato alle persone ipovedenti e non vedenti. La cooperativa sociale Il Camaleonte, che gestisce i laboratori promossi dall’Anffas Civitanova, ha avviato una collaborazione con la Focus-Soluzioni Visive di Ascoli, con la professionista Samantha Orfei che sta avviando anche a Montecosaro un servizio dedicato. Samantha Orfei, tecnico degli ausili visivi, si occuperà così di individuare tramite consulenza la migliore soluzione in fatto di strumenti utili a risolvere problematiche quotidiane di chi ha difficoltà visive: come video-ingranditori, lettori vocali per chi non ha più residuo visivo, software di sostegno per studenti o lavoratori e altri tipi di sistemi. "Questa collaborazione ci permette di aggiungere un ulteriore tassello ai nostri servizi potenziando così la nostra Ausilioteca – ha detto Simone Forani, referente di ’Io faccio da solo’ –. Ringraziamo Samantha Orfei per aver scelto ’Io faccio da solo’ come base per avviare un nuovo laboratorio". "Da sette anni tratto questa tematica – ha spiegato Orfei – e ho avviato alcuni percorsi nel territorio. La Focus-Soluzioni visive nasce proprio per dare opportunità e supporto a persone con vista fragile, ipovedenti e non vedenti, permettendo loro di essere, o tornare ad essere, autonome nelle attività quotidiane abbandonate a causa dell’insorgere della patologia visiva e di conseguenza cercare di facilitare l’integrazione". Per una consulenza, su prenotazione, è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, il numero 3517894298.