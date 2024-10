Aiuti umanitari verso il Libano

Aiuti umanitari, la Svau si mobilita per il Libano. L’associazione di volontari civitanovesi attiva nelle emergenze ha inviato materiale sanitario utile nell’ambito della missione Unifil, iniziativa che vede impegnati i contingenti militari 46 differenti nazioni a protezione della popolazione libanese nel contesto del conflitto tra Israele e gli Hezbollah. "L’attività – ha spiegato il presidente di Svau, l’ex ufficiale dei carabinieri Roberto Frittelli– di cooperazione Internazionale è mossa con il supporto dell’Istituto Ricerche Studi Informazioni Difesa (Istrid). A giugno, attraverso la Brigata Sassari, abbiamo inviato due container di materiale sanitario per le cure mediche di base, mentre la scorsa settimana sono arrivati nella nostra sede (in contrada Piane Chienti, ndr) 3 mezzi pesanti dell’Esercito Italiano provenienti dalla base militare del Reggimento Logistico ‘Pozzuolo del Friuli di Remanzacco’ (Udine), per caricare altri dispositivi sanitari da trasportare in Libano, sempre nell’ambito della missione Unifil". Le attrezzature donate sono mascherine, siringhe, aghi, gel disinfettante e quant’altro. "Come volontari – aggiunge – svolgiamo altre importanti attività anche in Italia, tra cui servizi di Antincendio boschivo, di Protezione Civile e consegne sistematiche di beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Tutto ciò può essere realizzato solo grazie al contributo fondamentale di sponsor e amici, cui va rivolto un caloroso ringraziamento".

f. r.